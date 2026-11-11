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Varanasi News: सरकारी अस्पताल परिसर में मजदूर का शव फंदे से लटका मिला

वाराणसी ब्यूरो

Updated Wed, 11 Nov 2026 01:40 AM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 01:40 AM IST

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