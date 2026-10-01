Varanasi News: 56 परिषदीय विद्यालयों में समायोजित किए गए 63 शिक्षक
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:42 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:42 PM IST
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बेसिक शिक्षा विभाग के 4 शून्य और 52 एकल शिक्षकों वाले विद्यालयों के कुल 63 शिक्षकों का समायोजन बृहस्पतिवार को हुआ। सारनाथ में स्थित डायट परिसर में सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के लिए काउंसिलिंग प्रक्रिया पूरी की गई। इसमें 325 शिक्षकों को हिस्सा लेना था जिसमें से महज 63 ही उपस्थित हुए। इन शिक्षकों का गांव से शहर के विद्यालयों में समायोजन किया गया। बीएसए भूपेंद्र सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश और बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव के निर्देश के क्रम में समायोजन की प्रक्रिया को पूरा किया गया। इसमें पुनर्स्थापित होने के इच्छुक शिक्षक अपने कार्यरत विकास खंड या नगर क्षेत्र में स्थित एक शिक्षक वाले और शिक्षक-विहीन स्कूलों की सूची में से तीन-तीन विद्यालयों का विकल्प भरा था। शिक्षकों की ओर से चुने गए विकल्प के अनुसार और वरिष्ठता के आधार पर तैनाती की गई। समायोजन के बाद बाद नगर के 56 विद्यालयों में 4 शून्य शिक्षकों वाले विद्यालय, 52 एकल और छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में तैनाती दी गई।
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