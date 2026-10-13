दिल्ली कांग्रेस के प्रदर्शन में काशी के 500 कार्यकर्ता शामिल : राघवेंद्र चौबे

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नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के समर्थन में दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन में वाराणसी के कई कार्यकर्ता गए हैं। जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में 500 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि जनता के मताधिकार और सांविधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए उनका संघर्ष आगे भी पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगा। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस की जंग तब तक जारी रहेगी, जब तक चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर संघर्ष अपने मुकाम तक नहीं पहुंचता। प्रदर्शन में रोहित दुबे, राजीव राम, मयंक चौबे, अनुभव राय, विनीत चौबे, सैयद आदिल, महेश चौबे, आशीष गुप्ता, चंचल शर्मा, किशन यादव, डॉ. राजेश गुप्ता आदि शामिल हैं।