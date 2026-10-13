फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   500 workers from Kashi participate in Delhi Congress protest: Raghavendra Chaubey

दिल्ली कांग्रेस के प्रदर्शन में काशी के 500 कार्यकर्ता शामिल : राघवेंद्र चौबे

Tue, 13 Oct 2026 02:15 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:15 AM IST
विज्ञापन
500 workers from Kashi participate in Delhi Congress protest: Raghavendra Chaubey
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के समर्थन में दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन में वाराणसी के कई कार्यकर्ता गए हैं। जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में 500 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि जनता के मताधिकार और सांविधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए उनका संघर्ष आगे भी पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगा। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस की जंग तब तक जारी रहेगी, जब तक चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर संघर्ष अपने मुकाम तक नहीं पहुंचता। प्रदर्शन में रोहित दुबे, राजीव राम, मयंक चौबे, अनुभव राय, विनीत चौबे, सैयद आदिल, महेश चौबे, आशीष गुप्ता, चंचल शर्मा, किशन यादव, डॉ. राजेश गुप्ता आदि शामिल हैं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed