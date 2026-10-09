काशी में आएंगे 463 कराटे खिलाड़ी: चैंपियनशिप में दिखाएंगे दम, 264 पदकों के लिए होगा मुकाबला; तैयारी पूरी
खुशहाल नगर स्थित एक निजी स्कूल में 11वीं आलोक तिवारी मेमोरियल कप राज्यस्तरीय कराटे चैंपियनशिप-2026 का आयोजन होगा। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों के 463 खिलाड़ी 264 पदकों के लिए मुकाबला करेंगे। प्रतियोगिता में चार वर्ष के बच्चों से लेकर वरिष्ठ वर्ग तक के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
विस्तार
कराटे के दांव-पेच, दमखम और पदकों के लिए मुकाबले का मंच तैयार है। वाराणसी में होने वाली 11वीं आलोक तिवारी मेमोरियल कप ऑल यूपी ओपन कराटे चैंपियनशिप-2026 में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 463 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। बालक और बालिका वर्ग के खिलाड़ी कुल 264 पदकों के लिए जोर आजमाइश करेंगे। प्रतियोगिता में चार वर्ष के सब-जूनियर खिलाड़ियों से लेकर वरिष्ठ वर्ग तक के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे।
मानव एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स (मामा) इंडिया के तत्वावधान में प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। खुशहाल नगर स्थित ग्रीन वैली इंग्लिश स्कूल इसकी मेजबानी करेगा। आयोजन का उद्देश्य खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर देना है।
66 स्वर्ण और 66 रजत पदकों के लिए होगी टक्कर
मानव एकेडमी वाराणसी टीम के संरक्षक श्वेत प्रकाश ने बताया कि प्रतियोगिता में वाराणसी के अलावा भदोही, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ और गोरखपुर समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों की टीमें भाग लेंगी। अलग-अलग आयु वर्गों में होने वाले मुकाबलों में खिलाड़ी अपनी तकनीक, फुर्ती, अनुशासन और शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे।
चैंपियनशिप में कुल 264 पदक दांव पर होंगे। इनमें 66 स्वर्ण, 66 रजत और 132 कांस्य पदक शामिल हैं। बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की भागीदारी से मुकाबलों में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। बालक और बालिका वर्ग के खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा साबित करने का अवसर मिलेगा।
आयुष राज्यमंत्री करेंगे उद्घाटन
प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष विभाग के राज्यमंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्रा ‘दयालु’ करेंगे। समापन समारोह में ग्रीन वैली के निदेशक डॉ. राकेश सिंह मुख्य अतिथि होंगे। प्रतियोगिता के निष्पक्ष संचालन के लिए मुख्य निर्णायकों की जिम्मेदारी सिहान शशिशेखर शर्मा और सिहान शोभनाथ पटेल निभाएंगे।
आयोजन समिति में अध्यक्ष सेंसेई श्रवन कुमार, उपाध्यक्ष सेंसेई विनय कुमार और सेंसेई सूरज विश्वकर्मा शामिल हैं। सह-सचिव के रूप में सेंसेई अरुण विश्वकर्मा, सेंसेई खुशबू मौर्या और शैलेश पटेल आयोजन की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। प्रतियोगिता की जानकारी मानव एकेडमी की वरिष्ठ प्रशिक्षक सेंसेई ज्योति सिंह ने दी। प्रदेशस्तरीय इस चैंपियनशिप में खिलाड़ियों को अपनी तकनीक और खेल कौशल दिखाने के साथ आगे की प्रतियोगिताओं के लिए अनुभव हासिल करने का अवसर मिलेगा।