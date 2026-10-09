काशी में आएंगे 463 कराटे खिलाड़ी: चैंपियनशिप में दिखाएंगे दम, 264 पदकों के लिए होगा मुकाबला; तैयारी पूरी

आयुष राज्यमंत्री करेंगे उद्घाटन

प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष विभाग के राज्यमंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्रा ‘दयालु’ करेंगे। समापन समारोह में ग्रीन वैली के निदेशक डॉ. राकेश सिंह मुख्य अतिथि होंगे। प्रतियोगिता के निष्पक्ष संचालन के लिए मुख्य निर्णायकों की जिम्मेदारी सिहान शशिशेखर शर्मा और सिहान शोभनाथ पटेल निभाएंगे।



आयोजन समिति में अध्यक्ष सेंसेई श्रवन कुमार, उपाध्यक्ष सेंसेई विनय कुमार और सेंसेई सूरज विश्वकर्मा शामिल हैं। सह-सचिव के रूप में सेंसेई अरुण विश्वकर्मा, सेंसेई खुशबू मौर्या और शैलेश पटेल आयोजन की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। प्रतियोगिता की जानकारी मानव एकेडमी की वरिष्ठ प्रशिक्षक सेंसेई ज्योति सिंह ने दी। प्रदेशस्तरीय इस चैंपियनशिप में खिलाड़ियों को अपनी तकनीक और खेल कौशल दिखाने के साथ आगे की प्रतियोगिताओं के लिए अनुभव हासिल करने का अवसर मिलेगा।