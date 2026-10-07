यूपी: 23 मिनट में 43 ट्रांजेक्शन, रैपीपे के खाते से 1.56 करोड़ उड़ाए; फील्ड एजेंट के एप के जरिये खाते में सेंध

कंपनी की ओर से क्लियो काउंटी निवासी जितिन जयशील करकरेस ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रैपीपे फिनटेक बैंकों के बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के तौर पर डिजिटल वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराती है। कंपनी के फील्ड एजेंट और डायरेक्ट बिजनेस आउटलेट के माध्यम से ग्राहकों को नकदी निकासी समेत कई वित्तीय सेवाएं दी जाती हैं। इसी व्यवस्था से जुड़े यस बैंक के खाते को साइबर अपराधियों ने निशाना बनाया।



शिकायत के अनुसार तीन अक्तूबर को कंपनी के यस बैंक खाते से लगातार संदिग्ध लेनदेन शुरू हुए। सुबह 10:41 बजे पहला ट्रांजेक्शन होने के बाद अगले 23 मिनट तक एक के बाद एक कुल 43 लेनदेन किए गए। इन ट्रांजेक्शन के जरिये कुल 1.56 करोड़ रुपये अलग-अलग खातों में भेज दिए गए। वारदात के बाद कंपनी ने सभी संदिग्ध लेनदेन का विवरण जुटाया। पुलिस को लाभार्थी खातों के नंबर, आईएफएससी कोड, खाताधारकों के नाम और आरआरएन समेत अन्य बैंकिंग जानकारी उपलब्ध कराई गई है।