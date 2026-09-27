Varanasi News: आंधी से 307 खंभे और 15 ट्रांसफॉर्मर गिरे, गांवों में 36 घंटे गुल रही बिजली
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:57 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:57 PM IST
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जौनपुर। बीते तीन दिन में आंधी और बारिश के कारण जिले की बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो गई है। बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता प्रथम मनोज गुप्ता ने बताया कि जिले में 307 खंभे, 15 ट्रांसफॉर्मर गिर गए। इस कारण 36 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। बिजली नहीं होने से घरों में लगे इनवर्टर की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। पेयजल संकट का भी सामना करना पड़ा। मड़ियाहूं में 400 केवीए का ट्रांसफॉर्मर जलने से लगभग 300 घरों की बिजली रही।
डोभी के चंदवक थाने के पास हरिहरपुर मार्ग पर खंभा गिरने और तार टूट गया। खुटहन के अकबरपुर में 11 हजार वोल्ट के दो खंभे, शेखपुर अशरफपुर में एक, बदलापुर में पांच गांवों में चार खंभे टूट गए हैं। महराजगंज में 36 घंटे बाद आपूर्ति बहाल की गई। खेतासराय फीडर से जुड़े गांवों में बीते 24 घंटे में महज डेढ़ से दो घंटे तक आपूर्ति हुई। सिंगरामऊ में करीब 20 घंटे बाद रविवार सुबह बिजली आई। बीएसए समीर ने डीएम के आदेश पर सोमवार को भी सभी बोर्ड के कक्षा एक से आठ तक के स्कूल को बंद करने का आदेश दिया है। इन गांवों में अभी भी प्रभावित है आपूर्ति: बरसठी क्षेत्र के खोईरी, खरगापुर, बेलौनाकला, हिरामनपुर, खुआवां, लालपुर, सोतीपुर, भीमीपुर, दताव, बबुरीगांव और चंद्रभानपुर समेत कई गांवों में बिजली व्यवस्था प्रभावित है। मछलीशहर में एसडीओ, जेई सहित अन्य अधिकारियों से बिजली आपूर्ति की स्थिति जानने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन किसी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। कुछ अधिकारियों के मोबाइल नेटवर्क से बाहर मिले।
चार दिन में 162.8 मिमी बारिश, शाहगंज में सबसे ज्यादा तो मछलीशहर सबसे कम: जौनपुर। बीएचयू में मौसम विज्ञानी शिवमंगल सिंह ने बताया कि सोमवार से मौसम में सुधार होगा। मौसम सामान्य रहने की संभावना है। जिले में 24 से 27 सितंबर के बीच चार दिनों में 162.8 मिलीमीटर बारिश हुई है।
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डोभी के चंदवक थाने के पास हरिहरपुर मार्ग पर खंभा गिरने और तार टूट गया। खुटहन के अकबरपुर में 11 हजार वोल्ट के दो खंभे, शेखपुर अशरफपुर में एक, बदलापुर में पांच गांवों में चार खंभे टूट गए हैं। महराजगंज में 36 घंटे बाद आपूर्ति बहाल की गई। खेतासराय फीडर से जुड़े गांवों में बीते 24 घंटे में महज डेढ़ से दो घंटे तक आपूर्ति हुई। सिंगरामऊ में करीब 20 घंटे बाद रविवार सुबह बिजली आई। बीएसए समीर ने डीएम के आदेश पर सोमवार को भी सभी बोर्ड के कक्षा एक से आठ तक के स्कूल को बंद करने का आदेश दिया है। इन गांवों में अभी भी प्रभावित है आपूर्ति: बरसठी क्षेत्र के खोईरी, खरगापुर, बेलौनाकला, हिरामनपुर, खुआवां, लालपुर, सोतीपुर, भीमीपुर, दताव, बबुरीगांव और चंद्रभानपुर समेत कई गांवों में बिजली व्यवस्था प्रभावित है। मछलीशहर में एसडीओ, जेई सहित अन्य अधिकारियों से बिजली आपूर्ति की स्थिति जानने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन किसी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। कुछ अधिकारियों के मोबाइल नेटवर्क से बाहर मिले।
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चार दिन में 162.8 मिमी बारिश, शाहगंज में सबसे ज्यादा तो मछलीशहर सबसे कम: जौनपुर। बीएचयू में मौसम विज्ञानी शिवमंगल सिंह ने बताया कि सोमवार से मौसम में सुधार होगा। मौसम सामान्य रहने की संभावना है। जिले में 24 से 27 सितंबर के बीच चार दिनों में 162.8 मिलीमीटर बारिश हुई है।
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