वाराणसी की खबरें: गंगा में नहाते समय किशोर डूबा, जानता था तैरना; होटल के कमरे में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप

प्रतापगढ़ जाने से रोके गए सपा विधायक तूफानी सरोज, नाराजगी

प्रतापगढ़ में थाने के लॉकअप में युवक की मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के केराकत विधायक तूफानी सरोज को पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। शुक्रवार रात करखियांव-कठेरवा स्थित उनके आवास पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इसकी जानकारी होने पर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। विधायक तूफानी सरोज ने आरोप लगाया कि सरकार प्रशासन के माध्यम से उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने से रोक रही है।



उन्होंने कहा कि इससे पहले किसी भी सरकार में जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल को पीड़ित परिवार से मिलने से नहीं रोका गया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का हनन बताया। इस दौरान विधायक के आवास पर जिला पंचायत सदस्य सिकंदर मिश्रा, प्रदेश सचिव कमलेश पटेल, विधानसभा अध्यक्ष मनोज यादव, डॉ. संतोष यादव, बंसलाल पटेल, मनीष यादव, सुरेश यादव, संजय यादव, उत्कर्ष यादव और शिवकुमार राजभर समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।



त्याग, सत्य और शील से बनता है रामत्व, नई पीढ़ी तक पहुंचने पर जोर

रामकथा की परंपरा, भारतीय संस्कृति और वर्तमान जीवन-मूल्यों में रामत्व की प्रासंगिकता पर बीएचयू में दो दिन तक मंथन हुआ। भारत अध्ययन केंद्र और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन राष्ट्रनिर्माण, आधुनिक जीवन-मूल्य, भारतीय इतिहास दृष्टि तथा शिक्षा पर विद्वानों ने विचार रखे। वक्ताओं ने रामत्व को त्याग, सत्य, मर्यादा, अनुशासन और लोकमंगल जैसे मानवीय मूल्यों से जोड़ा।



बीएचयू के भारत अध्ययन केंद्र एवं भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे और समापन दिवस पर चार तकनीकी सत्र हुए। संगोष्ठी का विषय भारतीय संस्कृति की जय-यात्रा और रामत्व की प्रतिष्ठा (वाल्मीकि, तुलसीदास और कुबेरनाथ राय के साहित्य के विशेष संदर्भ में) था।



संगोष्ठी में प्रो. देवशंकर नवीन ने कहा कि श्रीराम ने त्याग, सत्य और शील के माध्यम से जिस रामत्व को प्रदर्शित किया, वर्तमान समय में मनुष्यों को भी उन मूल्यों को अपनाने की जरूरत है। समापन सत्र की अध्यक्षता प्रो. केके सिंह ने की। मुख्य अतिथि प्रो. बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि सभ्यता यदि शरीर है तो संस्कृति उसकी आत्मा है। सारस्वत अतिथि प्रो. श्रीकिशोर मिश्र रहे।