फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   25 teams in the men's and women's badminton categories displayed agility.

Varanasi News: बैडमिंटन में महिला-पुरुष वर्ग की 25 टीमों ने दिखाई फुर्ती

Wed, 14 Oct 2026 02:04 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
25 teams in the men's and women's badminton categories displayed agility.
विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद बीएचयू की ओर से अंतर संकाय महिला पुरुष बैडमिंटन परिसर स्थित डॉ. विभूति नारायण इंडोर हॉल में खेली गई। प्रतियोगिता के पहले दिन महिला वर्ग के दो और पुरुष वर्ग में एक कुल तीन मैच खेले गए। इसमें महिला वर्ग की 13 और पुरुष वर्ग की 12 टीमों ने प्रतिभाग किया।
विज्ञापन

आयोजन सचिव डॉ. राजीव कुमार सिंह ने बताया कि उद्घाटन मैच में डीएवी पीजी कॉलेज की टीम ने कृषि विज्ञान संस्थान की टीम को 2-0 से हरा दिया। महिला वर्ग के दूसरे मैच में वीकेएम की टीम ने दृश्य कला संकाय की टीम को 2–1 से हरा दिया। दिन का तीसरा और पुरुष वर्ग का पहले मैच में आरजीएससी (बरकच्छा) ने शिक्षा संकाय की टीम को 3–0 से एकतरफा जीत दर्ज की। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि परीक्षा नियंत्रक डॉ. अवधेश कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय लेकर खेल शुरू कराया। क्रीड़ा परिषद की उपाध्यक्ष प्रो. अर्चना सिंह और महासचिव प्रो. एके नेमा ने अतिथियों का स्वागत स्मृति चिह्न भेंट कर किया। कार्यक्रम के रहे। इस अवसर पर डॉ. प्रियंका यादव, डॉ. खुर्शीद अहमद, डॉ. धीरेंद्र तिवारी, डॉ. प्रदीप खालको, डॉ. प्रमोद यादव, डॉ. हरिराम यादव मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed