Varanasi News: बच्चों की जान खतरा में डालने वाले 22 वाहन सीज, 58 का चालान
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:39 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:39 AM IST
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स्कूली बच्चों की जान खतरे में डालने वाले 22 स्कूली वाहनों को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने मंगलवार को सीज किया। 58 वाहनों का चालान किया गया। चार स्कूलों के बसों के फिटनेस दुरूस्त कराने को नोटिस और शपथ पत्र भी मांगा गया है। एआरटीओ प्रशासन मनोज प्रसाद वर्मा और यात्री कर अधिकारी अखिलेश पांडेय ने दोपहर में गुरु नानक इंग्लिश स्कूल, वाराणसी पब्लिक स्कूल, संजय मेमोरियल वूमेन कॉलेज और सिल्वर ग्रुप्स स्कूल का निरीक्षण किया। प्रबंधक और प्रधानाचार्यों से बातचीत की। स्कूली वाहनों के प्रपत्र जल्द-से-जल्द ठीक कराने के निर्देश दिए। विद्यालय प्रबंधन और प्रधानाचार्यों से अपील है कि वह अपने विद्यालयों में वाहनों के प्रपत्र और आवश्यक दस्तावेज निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरा कराएं। मानकों का पालन न करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रपत्रों में कमी से दुर्घटना होने पर स्कूल प्रशासन जिम्मेदार होगा। बच्चों की सुरक्षा करने के लिए सभी सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है।
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