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इसकी शुरुआत बुधवार से वाराणसी में गोरक्ष और काशी प्रांत के प्रभारियों-विस्तारकों की दो दिवसीय बैठक से शुरू होगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दिवाली से पहले सभी प्रांतों से जुड़ी विधानसभा सीटों के प्रभारियों-विस्तारकों से बैठक कर विशेष तौर पर सर्व समाज बैठक की प्रगति का जायजा लिया जाएगा।इन सभी बैठकों में संगठन महासचिव बीएल संतोष, प्रभारी विनोद तावड़े और संगठन मंत्री धर्मपाल मौजूद रहेंगे। काशी-गोरक्ष प्रांत की बैठक में छह सत्रों के दौरान शक्ति केंद्रों के कार्यों की समीक्षा के साथ बूथ कार्यकर्ताओं से संपर्कएवं समन्वय की स्थिति का जायजा लिया जाएगा। सभी प्रांतों की बैठक के बाद केंद्रीय नेताओं के प्रवास का कार्यक्रम तय किया जाएगा।