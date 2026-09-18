Unnao News: ट्रक की टक्कर से युवक की मौत, दो साथी घायल

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उन्नाव जिले के पुरवा कोतवाली क्षेत्र के बिछिया गांव निवासी प्रभात यादव (22) दोस्त सुमित (21) और अंकित (20) के साथ बृहस्पतिवार की सुबह बाइक से झांसी जा रहा था। सुमित मुंबई में कपड़े का काम करता है। उसे छोड़ने प्रभात और अंकित बाइक से कानपुर आए थे। प्रभात ने बताया कि उसके कुछ परिचित झांसी में रहते हैं, इसलिए तीनों बाइक से झांसी जाने के लिए निकल पड़े।सुबह करीब 10 बजे हाईवे पर गोविंदम ढाबे के पास पीछे से आए ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से प्रभात सड़क पर जा गिरा, जबकि सुमित और अंकित सड़क किनारे गिरे। प्रभात ने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन गिरने के बाद ट्रक का पहिया उसके हेलमेट पर चढ़ गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया।भाई प्रशांत ने बताया कि प्रभात पढ़ाई पूरी करने के बाद घर पर ही रहता था। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। कोतवाल आनंद कुमार सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।