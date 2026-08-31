Unnao News: घर में अकेली किशोरी से युवक ने किया दुष्कर्म

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हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने 29 अगस्त की शाम पुलिस को प्रार्थनापत्र देकर बताया कि वह पत्नी के साथ रिश्तेदारी में गए थे। बेटी घर पर अकेली थी। शनिवार देर शाम घर लौटने पर बेटी ने उन्हें पूरी बात बताई। किशोरी के पिता ने 29 अगस्त की शाम पुलिस को प्रार्थनापत्र दिया। बताया कि गांव का निखिल सिंह घर में घुस आया और बेटी से दुष्कर्म किया। यही नहीं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराया। कोतवाल शरद कुमार ने बताया कि आरोपी निखिल पर दुष्कर्म, पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज जांच की जा रही है।

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हसनगंज। एक गांव में घर में अकेली किशोरी से पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया। आरोपी ने किशोरी को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।