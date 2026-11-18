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आंगनबाड़ी केंद्र पर अपर्णा यादव ने डाली और निखिल का अन्नप्राशन कराया। अंजली और काजल की गोदभराई कराई। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं और बच्चों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पोषण आहार उपलब्ध करा रही है। महिलाओं से अपील की कि वे अपने आसपास योजनाओं से वंचित पात्र महिलाओं को योजना की जानकारी देने की अपील की।इसके बाद कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। कहा कि शिक्षा के माध्यम से छात्राएं माता-पिता और स्कूल का नाम रोशन करे। उन्होंने बताया कि सरकार स्कूलों के सौंदर्यीकरण कार्य के साथ छात्राओं के उत्तम स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम की व्यवस्था भी कर रही है।उन्होंने स्कूल के पुस्तकालय का उद्घाटन किया। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल में महिलाओं व छात्राओं को आयरन की गोलियां भी वितरित कीं। इस मौके पर डीपीओ अभिषेक पांडेय, नायब तहसीलदार भारत सिंह, सीडीपीओ पारा अधिकारी और वार्डन नीतू मौर्य मौजूद रहीं।