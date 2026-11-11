Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   unnao news

Unnao News: दिवाली पर झूमा बाजार, 100 करोड़ से अधिक का कारोबार

Wed, 11 Nov 2026 01:29 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:29 AM IST
विज्ञापन
unnao news
पटाखों की खरीदारी करते लोग।  आर्काइव
उन्नाव। दिवाली के त्योहार पर बाजारों में पांच दिनों तक रौनक रही। धनतेरस से दिवाली तक सराफा, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिठाई, पटाखा और सजावटी सामान की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। व्यापारियों के मुताबिक पांच दिनों में जिले में 100 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हुआ है।
विज्ञापन


सराफा बाजार में सोने-चांदी के आभूषणों की जमकर खरीदारी हुई। कारोबारियों के अनुसार इस बार करीब 55 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ। चांदी की पायल, बिछिया, सिक्के और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों की मांग रही। ऑटोमोबाइल कारोबारियों के मुताबिक पांच दिनों में करीब नौ करोड़ रुपये के वाहनों की बिक्री हुई। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में भी ग्राहकों ने नए मॉडल और 5जी फोन पसंद किए। करीब चार करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है।
विज्ञापन


कपड़ा बाजार में भी त्योहार का असर दिखाई दिया। नए कपड़ों और परिधानों की खरीदारी से करीब 18 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मिठाई और ड्राई फ्रूट की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ रही। व्यापारियों के अनुसार करीब 20 करोड़ रुपये की बिक्री हुई। दिवाली पर पटाखा बाजार भी गुलजार रहा। जिले के 21 थाना क्षेत्रों में 15 स्थानों पर पटाखों की 197 स्थायी और अस्थायी दुकानें लगाई गई थीं। इन दुकानों पर लोगों ने रॉकेट, चकरी, फुलझड़ी और अनार की खरीदारी की। ग्रीन पटाखों की भी मांग रही। व्यापारियों के मुताबिक करीब नाै करोड़ के पटाखे बिके हैं। इसके अलावा सजावटी लाइट, झालर, झूमर और पूजन सामग्री की दुकानों पर करीब डेढ़ करोड़ रुपये की बिक्री का अनुमान है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जिला अध्यक्ष रजनीकांत श्रीवास्तव ने बताया कि धनतेरस और दिवाली का पर्व महीने की शुरुआत में होने से व्यापार अच्छा रहा। साइकिल से लेकर कार और जेवर से लेकर कपड़े, मिठाई व पूजन सामग्री तक की अच्छी बिक्री हुई। कहा कि जिले में 100 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार होने का अनुमान है।

पटाखों की खरीदारी करते लोग।  आर्काइव

पटाखों की खरीदारी करते लोग।  आर्काइव

पटाखों की खरीदारी करते लोग।  आर्काइव

पटाखों की खरीदारी करते लोग।  आर्काइव

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed