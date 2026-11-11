Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   unnao news

Unnao News: छत पर प्लास्टर के दौरान करंट से राजमिस्त्री की मौत

Wed, 11 Nov 2026 01:35 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
unnao news
रामू लोधी (फाइल फोटो)
पाटन । पोरई गांव में छत मे प्लास्टर कर रहा राजमिस्त्री करंट की चपेट में आ गया। उसे पाटन सीएचसी ले जाया गया, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

बिहार थाना क्षेत्र के सोनीखेड़ा गांव निवासी रामू लोधी (32), पोरई गांव में बिल्लेश्वर लोधी का घर बना रहे थे। मंगलवार की शाम तीन बजे छत पर प्लास्टर करते समय बगल से गुजर रही बिजली की लाइन में प्लास्टर करने वाली एल्यूमीनियम की फंटी तार में छूने से करंट की चपेट में आ गया। सीएचसी लाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पति की मौत से पत्नी उर्मिला और अन्य परिजन बेहाल हैं। एक बेटा शिवांक है। थानाध्यक्ष राहुल सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed