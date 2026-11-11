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Unnao News: तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से किसान की मौत

Wed, 11 Nov 2026 01:34 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:34 AM IST
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unnao news
रमेश कुमार (फाइल फोटो)
मौरावां। अकोहरी-कलुआखेड़ा मार्ग पर कलुआखेड़ा के पास साइकिल सवार किसान बाइक की टक्कर से घायल हो गया। उसे सीएचसी लाया गया डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। दिवाली पर मौत से खुशियां माता में बदल गईं।
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थाना क्षेत्र के जेरा गांव निवासी रमेश कुमार (30) खेती करते थे। बड़े भाई राकेश ने बताया रविवार को रमेश रायबरेली के थाना खीरो के गांव कलुआखेड़ा बाजार साइकिल से गया था। रात को घर आते समय कलुआखेड़ा बाजार के पास ही तेज रफ्तार बाइक सवार ने साइकिल में टक्कर मार दी। राहगीरों ने गंभीर रूप से घायल रमेश को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बताया कि वह दो भाइयों में छोटा था।उसका विवाह नहीं हुआ था। बेटे की मौत से मां इंद्राना सहित अन्य परिजन बेहाल हैं। सोमवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया।
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थानाध्यक्ष कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि घटनास्थल रायबरेली के खीरो का है। पोस्टमार्टम यहां कराया जा रहा है। अन्य कार्रवाई खीरो में होगी।
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