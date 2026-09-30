Unnao News: सफाई कर्मी को डीपीआरओ ने किया निलंबित

विज्ञापन

शिकायतकर्ता ने बयान में बताया कि जांच करने पहुंचे सफाईकर्मी अनिल रंजन ने खुद को सुमेरपुर का बीडीओ बताया था। इस पर पीडी ने कहा कि यदि मामला ऐसा है तो इसकी जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं एडीओ पंचायत अनिल राना ने बताया कि वह आईजीआरएस पर मिली शिकायत की जांच करने गए थे और सफाईकर्मी भी उनके साथ था। हालांकि शिकायत की जांच में सफाईकर्मी को आगे किए जाने और उसके स्वयं मौके पर पहुंचने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।शिकायतकर्ता के अनुसार सफाईकर्मी ने फोन कर उसे पंचायत भवन बुलाया था। बीडीओ बलराम यादव ने कहा कि वह प्रकरण के जांच अधिकारी नहीं हैं, इसलिए जांच की विस्तृत जानकारी नहीं है। पीडी की जांच रिपोर्ट पर डीपीआरओ श्रीकांत यादव ने सफाईकर्मी अनिल रंजन को निलंबित कर दिया है।