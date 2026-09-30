Unnao News: यूपीआई पर एमडीआर के विरोध में व्यापारियों का कलक्ट्रेट में प्रदर्शन

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जिलाध्यक्ष रजनीकांत श्रीवास्तव ने ज्ञापन में बताया कि एमडीआर से छोटे और मध्यम व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इससे व्यापारी और ग्राहक नकद लेनदेन की ओर लौटेंगे। यह कदम डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के सरकार के अभियान पर प्रतिकूल असर डालेगा।व्यापारियों ने यूपीआई पर एमडीआर समाप्त करने, लेनदेन की सीमा बढ़ाने, डिजिटल व्यापारी के लेन-देन पर जीएसटी व आयकर में 0.4 फीसदी की विशेष छूट देने के अलावा बैंकों द्वारा 0.4 फीसदी से अधिक किसी प्रकार का छिपा शुल्क न लेने की मांग की।चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने मांगों की अनदेखी की तो प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा। प्रदर्शन में जिला महामंत्री शैलेंद्र गुप्ता, वरिष्ठ महामंत्री राजेश, जिला उपाध्यक्ष कमलेश गुप्ता शामिल रहे। नगर अध्यक्ष संजय शुक्ला, नगर महामंत्री मनोज गुप्ता, जितेंद्र कुमार दीक्षित और अजय श्रीवास्तव सहित अन्य व्यापारी भी मौजूद थे।