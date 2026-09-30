Unnao News: यूपीआई पर एमडीआर के विरोध में व्यापारियों का कलक्ट्रेट में प्रदर्शन
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:08 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:08 AM IST
विज्ञापन
उन्नाव। यूपीआई डिजिटल लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करने के विरोध में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह को वित्त मंत्री के नाम चार सूत्री ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में एमडीआर शुल्क वापस लेने की मांग की गई।
जिलाध्यक्ष रजनीकांत श्रीवास्तव ने ज्ञापन में बताया कि एमडीआर से छोटे और मध्यम व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इससे व्यापारी और ग्राहक नकद लेनदेन की ओर लौटेंगे। यह कदम डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के सरकार के अभियान पर प्रतिकूल असर डालेगा।
व्यापारियों ने यूपीआई पर एमडीआर समाप्त करने, लेनदेन की सीमा बढ़ाने, डिजिटल व्यापारी के लेन-देन पर जीएसटी व आयकर में 0.4 फीसदी की विशेष छूट देने के अलावा बैंकों द्वारा 0.4 फीसदी से अधिक किसी प्रकार का छिपा शुल्क न लेने की मांग की।
विज्ञापन
चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने मांगों की अनदेखी की तो प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा। प्रदर्शन में जिला महामंत्री शैलेंद्र गुप्ता, वरिष्ठ महामंत्री राजेश, जिला उपाध्यक्ष कमलेश गुप्ता शामिल रहे। नगर अध्यक्ष संजय शुक्ला, नगर महामंत्री मनोज गुप्ता, जितेंद्र कुमार दीक्षित और अजय श्रीवास्तव सहित अन्य व्यापारी भी मौजूद थे।
विज्ञापन
जिलाध्यक्ष रजनीकांत श्रीवास्तव ने ज्ञापन में बताया कि एमडीआर से छोटे और मध्यम व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इससे व्यापारी और ग्राहक नकद लेनदेन की ओर लौटेंगे। यह कदम डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के सरकार के अभियान पर प्रतिकूल असर डालेगा।
विज्ञापन
व्यापारियों ने यूपीआई पर एमडीआर समाप्त करने, लेनदेन की सीमा बढ़ाने, डिजिटल व्यापारी के लेन-देन पर जीएसटी व आयकर में 0.4 फीसदी की विशेष छूट देने के अलावा बैंकों द्वारा 0.4 फीसदी से अधिक किसी प्रकार का छिपा शुल्क न लेने की मांग की।
विज्ञापन
चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने मांगों की अनदेखी की तो प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा। प्रदर्शन में जिला महामंत्री शैलेंद्र गुप्ता, वरिष्ठ महामंत्री राजेश, जिला उपाध्यक्ष कमलेश गुप्ता शामिल रहे। नगर अध्यक्ष संजय शुक्ला, नगर महामंत्री मनोज गुप्ता, जितेंद्र कुमार दीक्षित और अजय श्रीवास्तव सहित अन्य व्यापारी भी मौजूद थे।