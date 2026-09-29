Unnao News: पालिका परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे सभासद

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बंधूहार के सभासद राजेंद्र भारती ने पालिका अध्यक्ष पर पड़ाव अड्डाें के टेंडर बार-बार कथित रूप से चहेती फर्म को देने का आरोप लगाया। कहा कि पालिका कर्मचारियों को वर्ष 2024 के शासनादेश के अनुसार वेतन दिया जा रहा है, जबकि वर्ष 2026 के शासनादेश के अनुसार वेतन भुगतान किया जाना चाहिए। आरोप लगाया कि पूर्व में दिए ज्ञापन के पांच बिंदुओं पर भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। बोर्ड गठन के बाद सभासदों के कार्यों और प्रस्तावों पर जवाब नहीं दिए जाने तथा पालिका की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता के अभाव पर भी सवाल उठाए।सभासद यासीन अहमद शीबू, अमित सिंह बउवा, सुशील तिवारी, आफाक अहमद आदि ने कहा कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग करेंगे। इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। सभासदों की मांग के बाद भी ईओ रामआसरे कम ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे। वहीं पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा ने बताया कि पड़ाव अड्डे की टेंडर प्रक्रिया पूरे पारदर्शी तरीके से की जाती है। टेंडर की निर्धारित शर्तों और नियमों को पूरा करने वाली फर्म को ही प्रक्रिया के तहत टेंडर दिया जाता है। बिना तथ्य काटे 250 शब्दों में खबर बनाएं