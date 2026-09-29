Unnao News: करंट की चपेट में आने से महिला की मौत

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कोतवाली क्षेत्र के लच्छीखेड़ा निवासी रामऔतार ने बताया कि पत्नी फूलमती (50) सोमवार सुबह घर में झाड़ू लगा रहीं थीं। फर्राटा पंखा हटाने के दौरान कटे तार पर पैर पड़ने से करंट की चपेट में आ गईं। उन्हें सीएचसी लाया गया। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मां की मौत से दो बेटियां और बेटे बेहाल हैं। कोतवाल शरद कुमार ने बताया कि परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम के ही शव का खेत में अंतिम संस्कार कर दिया।

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हसनगंज। लच्छीखेड़ा गांव में महिला सोमवार सुबह चल रहे फर्राटा पंखे के कटे तार में आ रहे करंट की चपेट में आ गई। परिजन सीएचसी लाए, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।