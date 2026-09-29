Unnao News: आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से ही जीवन में परिवर्तन संभव

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विधायक श्रीकांत कटियार ने दीप जलाकर और शिवलिंग का पूजन कर गोष्ठी का शुभारंभ किया। विधायक ने ब्रह्माकुमारीज को निस्वार्थ सेवा के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी संस्था बताया। बंगलुरू से आए मुख्य वक्ता बीके मंजूनाथ ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि लोग आत्मा के बजाय मन की बात पर अमल करते हैं, जिससे वे दुखी रहते हैं। कहा कि भक्ति के साथ आत्मा-परमात्मा का ज्ञान न होने पर जीवन में परिवर्तन संभव नहीं है। बीके सरला बहन और बीके पूनम बहन ने विधायक श्रीकांत कटियार का स्वागत किया। उन्होंने माधौगंज हरदोई के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अरविंद कनौजिया का भी स्वागत किया।गोष्ठी में राधाकृष्ण बाजपेई, लक्ष्मण प्रसाद, राकेश कुमार, उमेश कुमार, हृदयेश कटियार, रीता यादव, शिवानी, भगवान देवी और गोपी रस्तोगी जैसे जिज्ञासु गोष्ठी में मौजूद रहे।बांगरमऊ। नगर के ब्लॉक रोड स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग केंद्र में आयोजित आध्यात्मिक गोष्ठी में सोमवार को जिज्ञासुओं की भीड़ उमड़ी। इसमें वक्ताओं ने आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से ही जीवन में परिवर्तन संभव होने की बात कही गई।क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार ने दीप जलाकर व शिवलिंग का पूजन कर गोष्ठी का शुभारंभ किया। विधायक ने ब्रम्हाकुमारीज को निस्वार्थ सेवा के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी संस्था बताया। बेंगलुरू से आए मुख्य वक्ता बीके मंजूनाथ ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोग आत्मा के बजाए मन की बात पर अमल करते हैं, इसलिए दुखी हैं। उन्होंने कहा कि भक्ति के साथ आत्मा-परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा तो जीवन में परिवर्तन भी संभव नहीं है। बीके सरला बहन और बीके पूनम बहन ने विधायक व माधौगंज हरदोई के पूर्व ब्लाक प्रमुख अरविंद कनौजिया का स्वागत किया। गोष्ठी में राधाकृष्ण बाजपेई, लक्ष्मण प्रसाद, राकेश कुमार, उमेश कुमार, हृदयेश कटियार, रीता यादव, शिवानी, भगवान देवी, गोपी रस्तोगी आदि जिज्ञासु शामिल रहे।