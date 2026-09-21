Unnao News: आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को भेजा बाल सुधार गृह
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:59 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:59 AM IST
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बीघापुर। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 17 वर्षीय किशोरी ने शुक्रवार को आत्महत्या कर ली। उसके पिता ने एक किशोर पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालकर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पिता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी किशोर को किशोर न्याय बोर्ड में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।
किशोरी ने मोबाइल पर बात करने के बाद आंगन में फंदे से लटककर जान दी थी। खेत से लौटी मां और बहन ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी थी। किशोरी की मौत की जानकारी मिलने पर 17 वर्षीय किशोर ने भी जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
शनिवार को किशोरी के शव का पोस्टमार्टम हुआ। भाई और पिता के पुणे से लौटने के बाद रविवार को अंतिम संस्कार किया गया। रविवार को ही किशोरी के पिता ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। कोतवाल अश्विनी कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। किशोर को बाल सुधार गृह भेजा गया है।
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किशोरी ने मोबाइल पर बात करने के बाद आंगन में फंदे से लटककर जान दी थी। खेत से लौटी मां और बहन ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी थी। किशोरी की मौत की जानकारी मिलने पर 17 वर्षीय किशोर ने भी जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
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शनिवार को किशोरी के शव का पोस्टमार्टम हुआ। भाई और पिता के पुणे से लौटने के बाद रविवार को अंतिम संस्कार किया गया। रविवार को ही किशोरी के पिता ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। कोतवाल अश्विनी कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। किशोर को बाल सुधार गृह भेजा गया है।
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