Unnao News: आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को भेजा बाल सुधार गृह

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किशोरी ने मोबाइल पर बात करने के बाद आंगन में फंदे से लटककर जान दी थी। खेत से लौटी मां और बहन ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी थी। किशोरी की मौत की जानकारी मिलने पर 17 वर्षीय किशोर ने भी जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था।शनिवार को किशोरी के शव का पोस्टमार्टम हुआ। भाई और पिता के पुणे से लौटने के बाद रविवार को अंतिम संस्कार किया गया। रविवार को ही किशोरी के पिता ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। कोतवाल अश्विनी कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। किशोर को बाल सुधार गृह भेजा गया है।