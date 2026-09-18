Unnao News: जांच अधिकारी को नहीं मिले डॉक्टर, शिकायतकर्ता भी नहीं आया

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रायबरेली जिले के खीरो थाना के अतरहर गांव निवासी संजीत का आरोप है कि 17 अगस्त को बिहार थाना क्षेत्र निवासी नर्स ने पत्नी चांदनी को नगर स्थित जनता हॉस्पिटल में भर्ती कराया। प्रसव के कुछ देर बाद बच्चे में ऑक्सीजन की कमी बताकर जिला अस्पताल ले जाने को कहा गया। कुछ देर बाद प्रसूता की भी हालत गंभीर होने की जानकारी दी गई। जब अस्पताल पहुंचे तो वह मृत मिली।बृहस्पतिवार को सीएमओ डॉ. अजय शर्मा के निर्देश पर सीएचसी प्रभारी डॉ. प्रमोद कुमार व बीसीपीएम इसहाक अली हॉस्पिटल पहुंचे। पंजीकरण संबंधी दस्तावेज सही मिले लेकिन कोई भी डॉक्टर नहीं मिला। इससे बयान दर्ज नहीं हो सके। सीएचसी प्रभारी ने बताया कि डॉक्टर और शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करने थे लेकिन दोनों ही नहीं आए। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।