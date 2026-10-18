फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   unnao news

Unnao News: किस्तें जमा करने के बाद भी नहीं दी परिपक्वता राशि

Sun, 18 Oct 2026 01:34 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:34 AM IST
विज्ञापन
unnao news
उन्नाव। महिला ने शहर के मोहल्ला गांधी नगर के ईदगाह निवासी कंपनी के एजेंट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोप है कि 11 साल तक रुपये जमा कराने और परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद भी रकम नहीं लौटाई।
विज्ञापन

अचलगंज क्षेत्र के हड़हा गांव की शहनाज ने बताया कि शहर के मोहल्ला ईदगाह, गांधी नगर निवासी सरफराज फाइनेंस कंपनी का एजेंट है। उसने हर महीने दो हजार रुपये की 60 किस्तें जमा करने पर परिपक्वता पर 1.20 लाख रुपये के बदले 1.50 लाख रुपये देने का भरोसा दिया था। बताया कि 21 मई 2015 से छह फरवरी 2020 तक कंपनी के कार्यालय में किस्तें जमा कीं। उसे रसीदें और पासबुक भी दी गई थी। आरोप है कि कुछ किस्तों की रसीद नहीं दी गई। बाद में पुरानी पासबुक लेकर नई पासबुक में पिछली जमा रकम का पूरा ब्योरा दर्ज नहीं किया गया।
विज्ञापन

आरोप है कि चार अक्तूबर 2022 को सरफराज से संपर्क करने पर उसने खाते में कुछ रुपये कम होने की बात कह कर एक सप्ताह में परिपक्वता की धनराशि का भुगतान कराने का आश्वासन दिया लेकिन रकम खाते में नहीं पहुंची। बताया कि इस मामले की शिकायत पांच अगस्त 2024 को पुलिस अधीक्षक से की। पुलिस के सामने आरोपी सरफराज ने रुपये लेने की बात स्वीकार करते हुए एक माह में पूरी रकम लौटाने का आश्वासन दिया लेकिन फिर भी उसकी रकम वापस नहीं मिली। इस पर अदालत का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed