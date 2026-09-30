Unnao News: छात्र-छात्राओं को बताया हिंदी साहित्य का महत्व
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:09 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:09 AM IST
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सोनिक। दही चौकी स्थित पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय में मंगलवार को हिंदी माह के तहत हिंदी पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई। विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उनको हिंदी साहित्य का महत्व बताया गया।
पुस्तकालय अध्यक्ष नृपेंद्र कुमार ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य विद्यार्थियों में हिंदी भाषा, साहित्य और पठन-पाठन के प्रति रुचि विकसित करना है। प्रदर्शनी में उपलब्ध पुस्तकों का कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों व शिक्षकों ने अवलोकन किया। पुस्तकालय अध्यक्ष ने छात्रों को हिंदी साहित्य का महत्व बताते हुए नियमित रूप से हिंदी पुस्तकों का अध्ययन को प्रेरित किया। छात्रों ने प्रदर्शनी को अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक बताया। (संवाद)
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पुस्तकालय अध्यक्ष नृपेंद्र कुमार ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य विद्यार्थियों में हिंदी भाषा, साहित्य और पठन-पाठन के प्रति रुचि विकसित करना है। प्रदर्शनी में उपलब्ध पुस्तकों का कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों व शिक्षकों ने अवलोकन किया। पुस्तकालय अध्यक्ष ने छात्रों को हिंदी साहित्य का महत्व बताते हुए नियमित रूप से हिंदी पुस्तकों का अध्ययन को प्रेरित किया। छात्रों ने प्रदर्शनी को अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक बताया। (संवाद)
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