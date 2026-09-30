Unnao News: औद्योगिक गलियारे में अधिग्रहीत जमीन का छह माह बाद भी नहीं मिला मुआवजा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे सदर तहसील के गांव सराय कटियान में औद्योगिक गलियारा बसाया जा रहा है। इसके लिए पहले चरण के अधिग्रहण में जिन किसानों की भूमि की रजिस्ट्री हुई थी, उनमें से कई काश्तकारों का अब तक भुगतान नहीं हुआ है। इससे परेशान किसानों चंद्रशेखर, सूरज, नीरज, नन्ही, राकेश मिश्रा आदि ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को मांगपत्र सौंपा। बताया कि रजिस्ट्री के छह माह बाद भी 15 काश्तकारों की जमीन का मुआवजा नहीं मिला।अब दूसरे चरण के लिए भूमि का अधिग्रहण चल रहा है। अब तक 150 काश्तकारों की रजिस्ट्री हो चुकी है। काश्तकारों ने बताया कि भूमि अध्याप्ति विभाग के कई चक्कर लगाए पर सुनवाई नहीं हुई। किसानों ने चेतावनी दी कि एक सप्ताह में भुगतान नहीं हुआ तो लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे।इस संबंध में एसडीएम सदर राजेश कुमार विश्वकर्मा का कहना है कि पत्रावली भूमि अध्याप्ति विभाग को भेजी गई थी लेकिन कुछ कमियों की वजह से वापस आ गई है। कमियों का निस्तारण कराया जा रहा है। एक सप्ताह के अंदर सभी किसानों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा।