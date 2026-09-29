Unnao News: बच्चों में पढ़ने, खोजने और सीखने की रुचि बढ़ा रही डिजिटल लाइब्रेरी

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डिजिटल लाइब्रेरी से बच्चों में पढ़ने, खोजने और स्वयं सीखने की रुचि बढ़ रही है। शिक्षक भी पाठ्यवस्तु को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। प्रभारी प्रधान शिक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि डिजिटल लाइब्रेरी बच्चों को पारंपरिक पढ़ाई के साथ आधुनिक तकनीक से जोड़ने का माध्यम है।आई-प्रेप सॉफ्टवेयर के माध्यम से बच्चे आईडी बनाकर मनपसंद विषय की पढ़ाई कर रहे हैं। इसका उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी को डिजिटल संसाधनों तक पहुंच उपलब्ध कराकर आने वाले समय के लिए तैयार करना है।