Unnao News: झूला मेकिंग में आद्रिका ने मारी बाजी, मानवी दूसरे स्थान पर रहीं

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सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में बच्चों ने मनमोहक नृत्य व गीतों की प्रस्तुतियों से सभी को मंत्रमुग्ध किया। प्रतियोगिता में बच्चों ने माता-पिता के साथ मिट्टी की हाड़ियों और आकर्षक झूलों को गोटा, लेस, शीशे, फूलों के साथ सजाया। निर्णायक मंडल में शामिल राधिका मंडल की महामंत्री कीर्ति गुप्ता व इनर व्हील क्लब की सचिव हरमीत भारती मूल्यांकन कर विजेताओं का चयन किया।हांडी मेकिंग में प्रथम स्थान संयुक्त रूप से वियांग यादव व सनाया गंगवार, आद्रिका द्विवेदी व आद्रिति सिंह को संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान, आराध्य व आराध्या श्रीवास्तव को संयुक्त रूप से तृतीय स्थान मिला। झूला मेकिंग में आद्रिका सिंह को प्रथम, मानवी दीक्षित को द्वितीय व आयुक्त पाल को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। विद्यालय की अध्यक्ष रोमा आहूजा ने सभी प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार व प्रमाण पत्र वितरित किए। प्रधानाचार्या निधि मिश्रा ने निर्णायकों व अभिभावकों को सम्मानित किया।