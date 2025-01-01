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मौरावां थानाक्षेत्र के अनवरगंज निवासी संतोष कुमार शुक्रवार को बाइक से पत्नी रूमी (33) के साथ भवानीगंज बाजार कपड़ों की खरीदारी करने गए थे। शाम करी पांच बजे लौटते समय पारा-कालूखेड़ा मार्ग पर आईटीआई कॉलेज के पास आगे चल रहे ट्रैक्टर को ओवरटेक करने लगे। तभी वह उसी ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। घटना में संतोष को हल्की चोटें आईं, जबकि रूमी की हालत गंभीर हो गई। मौजूद लोगों ने निजी साधन से सीएचसी पहुंचाया, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। बेटी प्रिया, ससुर रामस्वरूप सहित अन्य परिजन बेहाल हैं।कार्यवाहक थानाध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। ट्रैक्टर कब्जे में है।