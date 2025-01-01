विज्ञापन





इसके बाद उप सचिव ने जमाल नगर गांव पहुंचकर आशा कार्यकर्ता और एएनएम द्वारा घर-घर जाकर खिलाई जा रही फाइलेरिया रोधी दवाओं का भौतिक सत्यापन किया। प्रभावित परिवारों की सूची, दवा सेवन के रिकॉर्ड और लोगों की शंकाओं को दूर करने की प्रक्रिया की जानकारी ली। विज्ञापन



उन्होंने बताया कि फाइलेरिया संक्रमित मच्छर के काटने से फैलने वाली गंभीर बीमारी है। इससे पैरों सहित शरीर के अन्य अंगों में सूजन यानी हाथीपांव हो सकता है, जिससे सामान्य दिनचर्या प्रभावित होती है। अभियान की सफलता के लिए हर घर तक पहुंचकर सभी को दवा का सेवन कराना जरूरी है। इसके बाद उप सचिव ने जमाल नगर गांव पहुंचकर आशा कार्यकर्ता और एएनएम द्वारा घर-घर जाकर खिलाई जा रही फाइलेरिया रोधी दवाओं का भौतिक सत्यापन किया। प्रभावित परिवारों की सूची, दवा सेवन के रिकॉर्ड और लोगों की शंकाओं को दूर करने की प्रक्रिया की जानकारी ली।उन्होंने बताया कि फाइलेरिया संक्रमित मच्छर के काटने से फैलने वाली गंभीर बीमारी है। इससे पैरों सहित शरीर के अन्य अंगों में सूजन यानी हाथीपांव हो सकता है, जिससे सामान्य दिनचर्या प्रभावित होती है। अभियान की सफलता के लिए हर घर तक पहुंचकर सभी को दवा का सेवन कराना जरूरी है।

विज्ञापन

विज्ञापन

औरास। केंद्र सरकार के फाइलेरिया कार्यक्रम के उप सचिव दीप पंत ने शुक्रवार को औरास सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की तैयारियों, दवा वितरण व्यवस्था और संचालित गतिविधियों की जांच की। एक परिवार के कुछ सदस्यों ने दवा का सेवन नहीं किया था। उप सचिव ने परिजनों को फाइलेरिया बीमारी की गंभीरता, बचाव और दवा के लाभ के बारे में समझाया। उनके जागरूक करने पर परिवार के सभी सदस्यों ने दवा खाई।