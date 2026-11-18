विज्ञापन

सोमवार की शाम तेजपाल के घर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पड़ोस में रहने वाले अनिल, मुकेश, रामजीवन और उमेश के घरों को भी चपेट में ले लिया। घटना के समय सभी परिवारों के लोग खेतों पर काम कर रहे थे। पड़ोसियों ने घरों से आग की लपटें उठती देख परिवारों को सूचना दी।ग्रामीणों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उमेश ने बताया कि आग में 15 हजार रुपये, अनाज, कपड़े और गृहस्थी जल गई। लेखपाल अनुज ने नुकसान का आकलन किया।