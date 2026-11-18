Unnao News: आग से पांच घरों की गृहस्थी जली, दो मवेशियों की मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:13 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:13 AM IST
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फतेहपुर चौरासी। थाना क्षेत्र के नेकपुर गांव में सोमवार की शाम लगी आग से पांच परिवारों की गृहस्थी जल गई। आग की चपेट में आने से एक भैंस और उसके बच्चे की जलकर मौत हो गई। आग से करीब पांच लाख रुपये की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है।
सोमवार की शाम तेजपाल के घर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पड़ोस में रहने वाले अनिल, मुकेश, रामजीवन और उमेश के घरों को भी चपेट में ले लिया। घटना के समय सभी परिवारों के लोग खेतों पर काम कर रहे थे। पड़ोसियों ने घरों से आग की लपटें उठती देख परिवारों को सूचना दी।
ग्रामीणों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उमेश ने बताया कि आग में 15 हजार रुपये, अनाज, कपड़े और गृहस्थी जल गई। लेखपाल अनुज ने नुकसान का आकलन किया।
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सोमवार की शाम तेजपाल के घर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पड़ोस में रहने वाले अनिल, मुकेश, रामजीवन और उमेश के घरों को भी चपेट में ले लिया। घटना के समय सभी परिवारों के लोग खेतों पर काम कर रहे थे। पड़ोसियों ने घरों से आग की लपटें उठती देख परिवारों को सूचना दी।
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ग्रामीणों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उमेश ने बताया कि आग में 15 हजार रुपये, अनाज, कपड़े और गृहस्थी जल गई। लेखपाल अनुज ने नुकसान का आकलन किया।
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