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फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र के नैनीखेड़ा निवासी केशन बहादुर (28) दो महीने पहले कन्नौज के बद्दापुरवा निवासी भांजे गोविंद के साथ गुजरात गया था। वहां उसकी मुलाकात गोविंद के गांव के रामजीवन और शिवम से हुई। रामजीवन ने केशन और शिवम को जयपुर की संगम फैक्टरी में काम दिलवाने की बात कही। इस पर तीनों 10 नवंबर को जयपुर निकल गए। 11 नवंबर को शिवम ने गोविंद को फोन पर बताया कि रामजीवन ने किराये के रुपयों के विवाद में उसे और केशन बहादुर को जयपुर के रायला थाना क्षेत्र में मारा है। वह अपनी जान बचाकर भाग आया। इस पर गोविंद जब गुजरात से जयपुर स्थित उनके कमरे पर पहुंचा तो केशन बहादुर घायल मिला।केशन के घायल होने की सूचना पर पत्नी शर्बती और बहन सुधीरा वहां पहुंची। घायल केशन को निजी अस्पताल ले गईं। डॉक्टरों ने लंबा इलाज बताया। सोमवार को एंबुलेंस से केशन को उन्नाव ला रही थीं। रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजन शव लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। मां गंगा देवी और पत्नी शर्बती ने पिटाई कर हत्या का आरोप लगाते हुए शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की। बेटे की मौत से मां, पत्नी, भाई ओमकार, रज्जन, सोनेलाल और बहन गीता, कैलाशा, सुधीरा बेहाल हैं।एंबुलेंस का किराया चुकाने के लिए बेची एक बिस्वा जमीनजयपुर से घायल केशन को उन्नाव लाने के लिए 50 हजार रुपये किराया तय हुआ था। सोमवार की रात जब परिजन शव लेकर जिला अस्पताल पहुंचे तो चालक ने किराया मांगा। रुपये न होने पर केशन की मां गंगा देवी ने रात में ही एक युवक से एक बिस्वा जमीन का सौदा किया। उन्होंने 50 हजार रुपये में जमीन बेचकर एंबुलेंस का किराया चुकाया। मां ने कहा कि बेटे से बढ़कर जमीन नहीं है। बताया कि माली हालत ठीक न होने के कारण ही केशन कमाने के लिए घर से गया था।दो थानों के फेर में नहीं हुआ पोस्टमार्टमसफीपुर। नैनीखेड़ा निवासी केशन बहादुर की मौत के बाद परिजन जयपुर से शव लेकरसीधे जिला अस्पताल पहुंचे थे। इस कारण परिजनों को बताया गया कि सदर कोतवाली पुलिस पोस्टमार्टम कराएगी। मंगलवार को शाम करीब पांच बजे उन्हें बताया गया कि वह सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के हैं। इस कारण अब वहां की पुलिस पोस्टमार्टम कराएगी। पूरे दिन परिजन पोस्टमार्टम हाउस में बैठे रहे, देर शाम निराश होकर घर लौट गए। सफीपुर कोतवाल संदीप मिश्र ने बताया कि गांव का कुछ हिस्सा हमारे क्षेत्र में आता है।वह बुधवार को पोस्टमार्टम कराएंगे।