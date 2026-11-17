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मोहीखेड़ा गांव निवासी चरवाहे गोलू ने शव तालाब में उतराता देखकर ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि करीब 52 साल का व्यक्ति दो दिन से इलाके में घूम रहा था। मौके पर जीआरपी और कोतवाली पुलिस पहुंची और शव को बाहर निकाला। सिर पर चोट के निशान मिले हैं। वह चेकदार शर्ट, भूरी बनियान और अंडरवियर पहने था। कोतवाल संदीप मिश्र ने बताया कि शव की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। शव को पोस्टमॉर्टम हाउस में रखवाया गया है।

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सफीपुर। रेलवे स्टेशन के पास तालाब में सोमवार की दोपहर शव उतराता मिला। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई है।