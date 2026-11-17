गौरी गांव निवासी शिवम (19) पुत्र बाबू ट्रैक्टर चालक था। आठ नवंबर को बेथर-कोलुहागाड़ा मार्ग पर पीपल वाली पुलिया के पास बाइकों की भिड़ंत में गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। सोमवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ग्राम प्रशासक विनोद कुमार ने बताया कि शिवम माता-पिता का इकलौता पुत्र था। एक छोटी बहन भी है। थानाध्यक्ष एसएन त्रिपाठी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।युवक की संदिग्ध हालात में मौतअचलगंज। मैनहा गांव निवासी विकास (20) पुत्र रामऔतार की सोमवार को संदिग्ध हालात में हालत बिगड़ गई। परिजन सीएचसी लाए। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिना बिना ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। गांव में जहरीला पदार्थ खाने की चर्चा रही। थानाध्यक्ष एसएन त्रिपाठी ने बताया कि परिजनों ने कोई सूचना नहीं दी है। (संवाद)