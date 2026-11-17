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यात्रा का लालकुआं में अजीत सिंह बाबी ने स्वागत किया। ब्लॉक मुख्यालय पर सरदार पटेल पार्क में नितिन सिंह पटेल और अजीत सिंह बाबी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मोहकमगंज के पटेल चौक पर डॉ. गंगाधर पटेल ने स्वागत किया। पाटन में कुलदीप चौधरी ने यात्रा का स्वागत किया। खरझारा में अजय पटेल, धानीखेड़ा में राजू सिंह और बारासगवर में राममोहन बाबू ने भी यात्रा का अभिनंदन किया। यात्रा में डॉ. राजेश सिंह पटेल, विनोद लोधी, मधुराज लोधी और अनुज तिवारी सहित कई लोग शामिल हुए।समापन समारोह में कृपाशंकर सिंह ने कहा कि सरदार पटेल दुनिया के महान नेताओं में थे। उन्होंने देश को मजबूत बनाने और गरीबों की सेवा में जीवन समर्पित किया। उनके विचारों से प्रेरणा लेकर समाज को एकजुट करना आवश्यक है। महाराष्ट्र से आए मुख्य अतिथि अविनाश काकड़े ने कहा कि सभी को सरदार पटेल की तरह निडर और मजबूत इरादों वाला बनना चाहिए। विशिष्ट अतिथि अजीत सिंह बाबी और नितिन सिंह पटेल ने भी अपने विचार रखे।