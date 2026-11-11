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Unnao News: कमरे में फंदे से लटका मिला किसान का शव

Wed, 11 Nov 2026 01:26 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:26 AM IST
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unnao news
उन्नाव। बाबूखेड़ा गांव में कमरे में गमछे के फंदे से किसान का शव लटका मिला। मंगलवार सात बजे पत्नी कमरे में गई तब पता चला। पुलिस ने जांच की तो बताया कि बैंगन की फसल में नुकसान से वह परेशान थे। आशंका है कि इसी वजह से यह कदम उठाया है।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के बाबूखेड़ा गांव निवासी महेश प्रसाद (60) खेती करते थे। मंगलवार को मवेशियों को चारा-पानी देकर घर के बाहर कमरे में चले गए। कुछ देर बाद पत्नी सोना कमरे में पहुंचीं तो पति को गमछे के फंदे से लटका देख चीख पड़ीं। मां की चीख सुनकर बेटे और अन्य परिजन फंदे से उतारकर पिता को जिला अस्पताल लाए। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पिता की मौत से बेटा मयंक और अन्य परिजन बेहाल हैं।
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कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि जांच में पता चला कि महेश ने ढाई बीघा खेत में बैंगन बोया था। उसमें नुकसान हुआ था। परिजनों ने कुछ कर्ज लेने की भी बात बताई है। मगरवारा चौकी इंचार्ज रविशंकर पांडेय जांच कर रहे हैं।
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