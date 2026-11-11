Unnao News: आतिशबाजी की चिंगारी से साइकिल की दुकान जली

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नौनिहालगंज मोहल्ला निवासी रोशनलाल राठौर की संडीला मार्ग स्थित नवीन गल्ला मंडी के पास बबलू साइकिल स्टोर के नाम से दुकान है। सोमवार की देर शाम आतिशबाजी से निकली चिंगारी दुकान तक पहुंची और आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और वहां रखे टायर, ट्यूब में आग लग गई। आग बढ़ती रही, आग की लपटें देख आसपास के दुकानदार भी डर गए।आनन-फानन फायर ब्रिगेड बुलाई गई। कड़ी मशक्कत के बाद करीब दो घंटे में आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। दुकान मालिक के बेटे अनुपम राठौर ने बताया कि आग से करीब 100 साइकिलें, बड़ी संख्या में टायर, ट्यूब और अन्य सामान जल गया है।