Unnao News: बाइक एजेंसी में मारपीट से आहत युवक ने खाया जहर, भर्ती
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:31 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:31 AM IST
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उन्नाव। शेखपुर नहर स्थित बाइक एजेंसी में सर्विस कराने गए युवक से मारपीट की गई। इससे आहत युवक ने घर आकर जहर खा लिया। परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है लेकिन अभी तक तहरीर नहीं दी है।
सदर कोतवाली के आदर्शनगर मोहल्ला निवासी कुणाल (22) का आरोप है कि वह सोमवार दोपहर बाइक की सर्विस कराने एजेंसी गया था। वहां काम कर रहे लोगों से सर्विस सही न करने को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि उन लोगों ने बेइज्जत कर मारपीट भी की। आहत कुणाल ने वहां से घर आने के बाद जहर खा लिया।
मगरवारा चौकी इंचार्ज रवी पांडेय ने बताया कि दोपहर एक फोन आया था। इस पर यूपी-112 पुलिस मौके पर गई थी, लेकिन कोई नहीं मिला था। उसके बाद से अब तक कोई तहरीर नहीं आई है। अगर शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी।
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सदर कोतवाली के आदर्शनगर मोहल्ला निवासी कुणाल (22) का आरोप है कि वह सोमवार दोपहर बाइक की सर्विस कराने एजेंसी गया था। वहां काम कर रहे लोगों से सर्विस सही न करने को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि उन लोगों ने बेइज्जत कर मारपीट भी की। आहत कुणाल ने वहां से घर आने के बाद जहर खा लिया।
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मगरवारा चौकी इंचार्ज रवी पांडेय ने बताया कि दोपहर एक फोन आया था। इस पर यूपी-112 पुलिस मौके पर गई थी, लेकिन कोई नहीं मिला था। उसके बाद से अब तक कोई तहरीर नहीं आई है। अगर शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी।
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