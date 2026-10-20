Unnao News: बाइक एजेंसी में मारपीट से आहत युवक ने खाया जहर, भर्ती

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सदर कोतवाली के आदर्शनगर मोहल्ला निवासी कुणाल (22) का आरोप है कि वह सोमवार दोपहर बाइक की सर्विस कराने एजेंसी गया था। वहां काम कर रहे लोगों से सर्विस सही न करने को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि उन लोगों ने बेइज्जत कर मारपीट भी की। आहत कुणाल ने वहां से घर आने के बाद जहर खा लिया।मगरवारा चौकी इंचार्ज रवी पांडेय ने बताया कि दोपहर एक फोन आया था। इस पर यूपी-112 पुलिस मौके पर गई थी, लेकिन कोई नहीं मिला था। उसके बाद से अब तक कोई तहरीर नहीं आई है। अगर शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी।