फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   unnao news

Unnao News: बाइकों की भिड़ंत में चालक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर

Tue, 20 Oct 2026 02:36 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
unnao news
भाई की मौत पर बिलखती बहन पिंकी। संवाद
सफीपुर। हरदोई-उन्नाव मार्ग पर बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में एक युवक की माैत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वह हेलमेट नही लगाए था।
विज्ञापन

माखी थाना क्षेत्र के मेथीटीकुर गांव निवासी दीपक (25) पुत्र मिश्रीलाल सोमवार शाम बाइक से कोतवाली क्षेत्र के गांव जमलदीपुर से घर लौट रहा था। हरदोई-उन्नाव मार्ग पर अटवा गांव की पुलिया के पास सामने से आ रही बाइक से उसकी भिड़ंत हो गई। हादसे में दीपक और दूसरी बाइक सवार माखी के ही बाबाखेड़ा गांव निवासी शुभम (22) पुत्र अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को राहगीरों ने सीएचसी भेजा। डॉक्टर ने दीपक को मृत घोषित कर दिया। शुभम की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर किया गया।
विज्ञापन

मृतक की बहन पिंकी ने बताया कि भाई दीपक दो भाइयों में बड़ा था। वह बोलेरो चलाता था। डीजल लेने के लिए जमलदीपुर स्थित पेट्रोल पंप गया था, वहीं से लौट रहा था। छोटा भाई अमन दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है। बेटे की मौत से मां शांति देवी सहित अन्य परिजन बेहाल हैं। कोतवाल संदीप मिश्रा ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घायल का इलाज चल रहा है।

भाई की मौत पर बिलखती बहन पिंकी। संवाद

भाई की मौत पर बिलखती बहन पिंकी। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed