Unnao News: जिले में 92 मतदान स्थल घटे, चार मतदान केंद्र भी कम हुए
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:34 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:34 AM IST
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उन्नाव। जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों और मतदेय स्थलों के संभाजन (पुनर्निर्धारण) के बाद प्रशासन ने नई सूची जारी की है। इसमें 92 मतदान स्थल और चार मतदान केंद्र कम किए गए हैं। अब जिले में 1679 मतदान केंद्र और 2648 मतदान स्थल रह गए हैं। सबसे अधिक 48 मतदान स्थल उन्नाव सदर विधानसभा क्षेत्र में घटाए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी की ओर से सोमवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के 16 अक्तूबर के निर्देश पर मतदान केंद्रों और मतदेय स्थलों के संभाजन की प्रक्रिया पूरी की गई है। इससे पहले जिले में 1683 मतदान केंद्र और 2740 मतदान स्थल थे। अब मतदान केंद्रों की संख्या घटकर 1679 और मतदान स्थलों की संख्या 2648 हो गई है।
इनमें बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र में चार मतदान केंद्र और चार मतदान स्थल कम हुए हैं। सफीपुर में मतदान केंद्रों की संख्या यथावत है, जबकि एक मतदान स्थल कम हुआ है। मोहान में एक मतदान केंद्र और नौ मतदान स्थल घटे हैं। सदर क्षेत्र में दो मतदान केंद्र और 48 मतदान स्थल कम किए गए हैं। भगवंतनगर में मतदान केंद्र की संख्या में कोई बदलाव नहीं है, जबकि यहां आठ मतदान स्थल कम हुए हैं। पुरवा में तीन मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं, लेकिन 22 मतदान स्थल घटे हैं।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ एडीएम सुशील कुमार गोंड ने बताया कि नई सूची जिला निर्वाचन कार्यालय, संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय और जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजनीतिक दल और आम नागरिक 26 अक्तूबर तक आपत्तियां और सुझाव भी दे सकते हैं।
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विधानसभा क्षेत्रवार मतदेय स्थलों की स्थिति
विधानसभा क्षेत्र-पहले- अब-कम हुए
बांगरमऊ-427- 423-4
सफीपुर-417-416-1
मोहान-425-416-9
उन्नाव-458-410-48
भगवंतनगर-517-509-8
पुरवा-496-474-22
कुल-2740-2648-92
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जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी की ओर से सोमवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के 16 अक्तूबर के निर्देश पर मतदान केंद्रों और मतदेय स्थलों के संभाजन की प्रक्रिया पूरी की गई है। इससे पहले जिले में 1683 मतदान केंद्र और 2740 मतदान स्थल थे। अब मतदान केंद्रों की संख्या घटकर 1679 और मतदान स्थलों की संख्या 2648 हो गई है।
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इनमें बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र में चार मतदान केंद्र और चार मतदान स्थल कम हुए हैं। सफीपुर में मतदान केंद्रों की संख्या यथावत है, जबकि एक मतदान स्थल कम हुआ है। मोहान में एक मतदान केंद्र और नौ मतदान स्थल घटे हैं। सदर क्षेत्र में दो मतदान केंद्र और 48 मतदान स्थल कम किए गए हैं। भगवंतनगर में मतदान केंद्र की संख्या में कोई बदलाव नहीं है, जबकि यहां आठ मतदान स्थल कम हुए हैं। पुरवा में तीन मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं, लेकिन 22 मतदान स्थल घटे हैं।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ एडीएम सुशील कुमार गोंड ने बताया कि नई सूची जिला निर्वाचन कार्यालय, संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय और जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजनीतिक दल और आम नागरिक 26 अक्तूबर तक आपत्तियां और सुझाव भी दे सकते हैं।
विधानसभा क्षेत्रवार मतदेय स्थलों की स्थिति
विधानसभा क्षेत्र-पहले- अब-कम हुए
बांगरमऊ-427- 423-4
सफीपुर-417-416-1
मोहान-425-416-9
उन्नाव-458-410-48
भगवंतनगर-517-509-8
पुरवा-496-474-22
कुल-2740-2648-92