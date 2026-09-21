Unnao News: जाजमऊ घाट पर किया प्रेमी-युगल के शवों का अंतिम संस्कार

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सदर कोतवाली के खुमानखेड़ा निवासी ओम वर्मा और अचलगंज थानाक्षेत्र के जवाहिरखेड़ा निवासी मालती के शव शनिवार को महराजपुर थाने के सुबौली गांव के बाहर पेड़ पर फंदे से लटके मिले थे। दोनों 17 सितंबर से घर से लापता थे। ओम के बड़े भाई भीम वर्मा ने बताया कि मौत की सूचना पर हम लोग कानपुर गए थे। रविवार को दोनों के शवों का हैलट में पोस्टमार्टम हुआ। मालती का शव मायके वाले न ले जाकर ससुराल पक्ष के लोग लेकर गए। दोनों शवों का जाजमऊ घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। उसने बताया कि दोनों पक्षों में किसी ने कोई तहरीर नहीं दी है।कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि घटनास्थल महराजपुर थानाक्षेत्र में हुई है। वहीं की पुलिस घटना की जांच कर रही है।