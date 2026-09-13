Unnao News: गंगा की उपधारा में बहे किसान का शव 28 घंटे बाद मिला
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:24 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:24 AM IST
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फतेहपुर चौरासी। गंगा की उपधारा में शुक्रवार को डूबे किसान का शव 28 घंटे बाद पीएसी टीम ने खोज लिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
थाना क्षेत्र के गांव फुलवैइया निवासी सुनीत राठौर (35) शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे मवेशी चराने गए थे। घर से एक किमी दूर गंगा की उपधारा को भैंस की पूंछ पकड़कर पार करते समय डूब गए थे। डूबे युवक की तलाश में गोताखोरों के साथ 32 बटालियन पीएसी लखनऊ लगी थी। पीएसी टीम के प्रभारी सर्वजीत सिंह ने बताया कि घटनास्थल से डेढ़ किमी दूर शनिवार को शाम चार बजे शव उतराता मिला। सुनीत की मौत से मां संतोषा कुमारी, पिता रामकृष्ण, पत्नी सीता, बेटे राजू व ईशू बेहाल हैं। एसओ ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
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थाना क्षेत्र के गांव फुलवैइया निवासी सुनीत राठौर (35) शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे मवेशी चराने गए थे। घर से एक किमी दूर गंगा की उपधारा को भैंस की पूंछ पकड़कर पार करते समय डूब गए थे। डूबे युवक की तलाश में गोताखोरों के साथ 32 बटालियन पीएसी लखनऊ लगी थी। पीएसी टीम के प्रभारी सर्वजीत सिंह ने बताया कि घटनास्थल से डेढ़ किमी दूर शनिवार को शाम चार बजे शव उतराता मिला। सुनीत की मौत से मां संतोषा कुमारी, पिता रामकृष्ण, पत्नी सीता, बेटे राजू व ईशू बेहाल हैं। एसओ ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।