Unnao News: डेढ़ बीघा जमीन भाइयों के नाम करने के छह दिन बाद वृद्धा की मौत

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औरास थानाक्षेत्र के राई गांव निवासी सुंदारा (60) के पति की कई साल पहले मौत हो गई थी। कोई संतान न होने से वह देवर रामशंकर और मेवालाल के साथ रहती थीं। रामशंकर ने बताया कि रक्षाबंधन पर उनके भाई हरिश्चंद्र और गोवर्धन उन्हें अपने साथ मायके गढ़ी फतेहाबाद ले गए थे। तब से वहीं रह रही थीं। तीन सितंबर को दोनों भाइयों ने सुंदारा की डेढ़ बीघा जमीन अपने नाम करा ली। छह दिन बाद बृहस्पतिवार को उनकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई।देवर ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, बीमारी से मौत के बाद ससुराल वाले शव लेकर गए और वहीं अंतिम संस्कार कर दिया।कोतवाल शरद कुमार ने बताया कि महिला की मौत के मामले में पोस्टमार्टम कराया गया है। बीमारी से मौत की बात सामने आई है।