Unnao News: महिला का घर में फंदे से लटका मिला शव

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बिहार थाना क्षेत्र के पोरई गांव निवासी नन्हका (32) का बुधवार की रात पति वीरेंद्र कुमार लोध से विवाद हुआ। पति के अनुसार रात करीब 11 बजे नन्हका ने घर के कमरे में पंखे से चादर का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। इससे परिजनों में हलचल मच गई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को शव का पोस्टमार्टम कराया।थानाध्यक्ष राहुल सिंह ने बताया कि महिला ने पारिवारिक कलह में फंदा लगाया है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। नन्हका की बेटी अंशिका, बेटे नरेंद्र और अयांश और सास शिवदुलारी बेहाल हैं।पाटन। पोरई गांव में महिला का शव कमरे में लगे पंखे से फंदे से लटका मिला। पुलिस ने जांच की तो पारिवारिक कलह की बात सामने आई। बिहार थानाक्षेत्र के पोरई गांव निवासी वीरेंद्र कुमार लोध की पत्नी नन्हका (32) का बुधवार रात पति से आपसी विवाद हुआ। पति के मुताबिक रात करीब 11 बजे पत्नी का शव घर के कमरे में लगे पंखे में चादर के सहारे फंदे पर लटका मिला। महिला का शव देख घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने जांच की। पारिवारिक कलह की बात सामने आने पर बृहस्पतिवार को शव का पोस्टमार्टम कराया। मां की मौत से बेटी अंशिका, बेटे नरेंद्र और अयांश और सास शिवदुलारी परेशान हैं। थानाध्यक्ष राहुल सिंह ने बताया कि पारिवारिक कलह में महिला ने फांसी लगाई है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।