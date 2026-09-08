Unnao News: किराना दुकानदार पिता-पुत्र से 25,000 रुपये लूटे, तीन आरोपी गिरफ्तार

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सलेमपुर निवासी जयप्रकाश की रूरी गांव के चौराहे पर किराना की दुकान है। उन्होंने बताया कि रविवार की रात करीब आठ बजे वह पिता हरिश्चंद्र के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। उनकी जेब में दुकान की बिक्री के 25,000 रुपये रखे थे। रसूलपुर-गदियनखेड़ा मार्ग पर सीताराम खेड़ा गांव के पास दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने उनकी जेब से रुपये लूट लिए। विरोध करने पर पिता-पुत्र से मारपीट की और बाइक से भाग निकले।लूट के बाद जयप्रकाश ने तुरंत रूरी चौराहे के पास रहने वाले ग्रामीणों को फोन पर सूचना दी। इस पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए और बदमाशों का पीछा कर एक बाइक पर सवार दो लुटेरों को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने पकड़े गए बदमाशों की जमकर पिटाई की। दूसरी बाइक पर सवार बदमाश भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों को हिरासत में ले लिया।पकड़े गए बदमाशों में एक की पहचान सूरज उर्फ बबलू के रूप में हुई है। वह हरदोई के कासिमपुर थाना क्षेत्र के गौसगंज का निवासी है। दूसरा बदमाश रेहान खान उर्फ रहीस मल्लावां थाना क्षेत्र के पठानटोला का रहने वाला है। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि लूट की रेकी रूरी निवासी रामजी ने की थी। पुलिस ने रामजी को भी गिरफ्तार कर लिया है।थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि लूट में शामिल दो लुटेरों और साजिशकर्ता युवक को अदालत में पेश किया गया। इसके बाद तीनों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि दूसरी बाइक पर सवार लुटेरे हरदोई के गुलबहा निवासी सुधीर और उसका एक साथी अभी फरार हैं। पुलिस इनकी तलाश में दबिश दे रही है।सूरज पर हरदोई में छह और रहीस पर दर्ज हैं तीन मुकदमेथानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि लूट में शामिल सूरज शातिर अपराधी है। वह रेकी करने वाले रामजी को पहले से जानता था। रामजी भी किराना दुकानदार से द्वेष रखता था। वह दुकानदार की रोजाना की कमाई के साथ दुकान आने-जाने वाले समय की रेकी कर सूरज को जानकारी देता था। रविवार को मौका मिलने पर लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया कि सूरज पर हरदोई के अलग-अलग थानों में छह मामले दर्ज हैं। दूसरे लुटेरे रहीस पर भी हरदोई के दो थानों में तीन मामले दर्ज हैं।