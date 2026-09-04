Unnao News: महिला और शिक्षिका ने जहर खाकर दी जान

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कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गुलाम मुस्तफा निवासी शशि (38) पत्नी राजू शर्मा चार साल से नसीमगंज मोहल्ले में बनी आसरा कालोनी में अकेली रहती थीं। बुधवार शाम पड़ोसियों को नहीं दिखीं। घर का दरवाजा भी बंद था। बृहस्पतिवार को सूचना पर पहुंची पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची तो शशि का शव पड़ा था। चेहरा काला पड़ गया था। पड़ोसियों ने बताया कि शशि काफी समय से पति से अलग रह रही थीं। कोई संतान नहीं है। वह दाई का काम करती थीं। पुलिस को जांच में जहर की पुड़िया मिली है। कोतवाल अखिलेशचंद्र पांडेय ने बताया कि जहर खाने की आशंका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सही स्थिति पता चलेगी।उधर, नानामऊ मार्ग निवासी अभिलाष की बेटी कृतिका (18) निजी स्कूल में पढ़ाती थी। बुधवार शाम जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर बुआ रोली स्वास्थ्य केंद्र लाई। डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बृहस्पतिवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन पुलिस को बिना बताए अंतिम संस्कार कर दिया। कोतवाल अखिलेशचंद्र पांडेय ने बताया कि घटना की जानकारी नहीं है।