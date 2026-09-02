Unnao News: चमड़ा फैक्टरी में करंट से श्रमिक की मौत

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अचलगंज थाना क्षेत्र के दरियाईखेड़ा गांव निवासी ओमप्रकाश (52) के बेटे धीरज ने बताया कि पिता करीब 25 साल से दही चौकी औद्योगिक क्षेत्र साइड दो स्थित चमड़ा फैक्टरी में काम करते थे। पिता के साथ काम करने वाले सहकर्मी ने मंगलवार दोपहर डेढ़ बजे फोन कर बताया कि पिता को करंट लग गया है। सहकर्मी ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में होने और जल्दी आने के लिए कहा। वीडियो काल पर उन्हें दिखाने के लिए कहा पर नहीं दिखाया। जिला अस्पताल के इमरजेंसी पहुंचने पर मौत की जानकारी हुई। पति की मौत से पत्नी सियादुलारी, बच्चों में धीरज, नीरज और निशा बेहाल हैं।दही थानाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि मामला जानकारी में आया लेकिन अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।हाईवे पर वाहन से टकराया बाइक सवार घायलनवाबगंज। कानपुर-लखनऊ हाईवे पर चमरौली मोड़ के पास मंगलवार शाम चार बजे बाइक सवार असोहा थानाक्षेत्र के कांथा गांव निवासी अंशू यादव (18) पुत्र बजरंगी वाहन से टकराकर गंभीर घायल हो गए। वह उन्नाव से लौट रहे थे। घायल युवक का सीएचसी में इलाज चल रहा है। (संवाद)