Unnao News: हाईवे पर कार की टक्कर से दुकानदार की मौत, साथी गंभीर

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अजगैन कोतवाली क्षेत्र के परसंदन गांव निवासी अनिरुद्ध (28) पुत्र राम गोपाल सिंह गांव में ही कृषि उत्पादों की दुकान किए था। पिता ने बताया कि शनिवार को साथी मदनापुर नवई निवासी विकास यादव (30) पुत्र रामशंकर के साथ दुकान का सामान लेने उन्नाव गया था। लौटते समय अपराह्न करीब 3:30 बजे नवाबगंज कस्बे के बाईपास पर पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक से उछलकर सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।राहगीरों ने एंबुलेंस से दोनों को सीएचसी पहुंचाया। डॉक्टर ने अनिरुद्ध को मृत घोषित कर दिया। गंभीर घायल विकास की हालत गंभीर देख लखनऊ रेफर कर दिया गया। बेटे की मौत से मां मधु और अन्य परिजन बेहाल हैं। वह दो भाइयों में आशीष से छोटा था।कोतवाल सुरेश सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की तलाश सीसीटीवी फुटेज से की जा रही है।