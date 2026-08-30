Unnao News: नशे में हाईवे के पुल से नहर में कूदा युवक, डूबकर मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:31 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:31 AM IST
विज्ञापन
सोनिक। मुर्तजानगर निवासी युवक ने नशे में हाईवे पर स्थित मुर्तजा नगर पुल से नहर में छलांग लगा दी। मौजूद लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव होने से सफलता नहीं मिली। दो घंटे बाद शव को निकाला गया।
दही थानाक्षेत्र के मुर्तजानगर गांव निवासी रामखेलावन का बेटा रोहतम (25) मजदूरी करता था। शनिवार को शराब पीकर नहर पर बैठा था। दोपहर एक बजे लखनऊ-कानपुर हाईवे पर खड़े होकर नहर में कूद गया। वहां मौजूद गांव के युवकों ने बचाने की कोशिश की लेकिन पकड़ नहीं पाए। पानी का बहाव तेज होने से युवक बहता हुआ आगे चला गया। दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे से 300 मीटर दूर उसका शव मिला।
बड़े भाई उत्तम ने बताया कि वह दो भाइयों में छोटा था। उसकी शादी नहीं हई थी। बेटे की मौत से मां भगवानदेई और अन्य परिजन बेहाल हैं। थानाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि नशे की लत ने उसकी जान ली। शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
दही थानाक्षेत्र के मुर्तजानगर गांव निवासी रामखेलावन का बेटा रोहतम (25) मजदूरी करता था। शनिवार को शराब पीकर नहर पर बैठा था। दोपहर एक बजे लखनऊ-कानपुर हाईवे पर खड़े होकर नहर में कूद गया। वहां मौजूद गांव के युवकों ने बचाने की कोशिश की लेकिन पकड़ नहीं पाए। पानी का बहाव तेज होने से युवक बहता हुआ आगे चला गया। दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे से 300 मीटर दूर उसका शव मिला।
विज्ञापन
बड़े भाई उत्तम ने बताया कि वह दो भाइयों में छोटा था। उसकी शादी नहीं हई थी। बेटे की मौत से मां भगवानदेई और अन्य परिजन बेहाल हैं। थानाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि नशे की लत ने उसकी जान ली। शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
विज्ञापन