Unnao News: बोलेरो की टक्कर से पैदल सवार महिला की मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:30 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:30 AM IST
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अचलगंज। पड़री-जरगांव मार्ग पर खेत जा रही महिला को तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी। इससे उसकी मौत हो गई। पति ने गांव के ही वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
अचलगंज थाना के जरगांव निवासी ललई लोध की पत्नी कमला (50) शुक्रवार की शाम पैदल खेत जा रही थीं। पड़री-जरगांव मार्ग पर तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी। इससे कमला को गंभीर चोटें आईं। पति ललई लोध घायल पत्नी को पहले सीएचसी, फिर जिला अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मां की मौत से दो बेटे और दो बेटियां बेहाल हैं।
थानाध्यक्ष सुब्रतनारायण त्रिपाठी ने बताया कि पति ललई की तहरीर पर बोलेरो चालक सुरजन के खिलाफ तेज और लापरवाही से वाहन चलाने की प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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अचलगंज थाना के जरगांव निवासी ललई लोध की पत्नी कमला (50) शुक्रवार की शाम पैदल खेत जा रही थीं। पड़री-जरगांव मार्ग पर तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी। इससे कमला को गंभीर चोटें आईं। पति ललई लोध घायल पत्नी को पहले सीएचसी, फिर जिला अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मां की मौत से दो बेटे और दो बेटियां बेहाल हैं।
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थानाध्यक्ष सुब्रतनारायण त्रिपाठी ने बताया कि पति ललई की तहरीर पर बोलेरो चालक सुरजन के खिलाफ तेज और लापरवाही से वाहन चलाने की प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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